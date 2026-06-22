Колишній тренер Шахтаря очолив італійську Пізу

Італійський фахівець Паоло Б'янко був призначений новим головним тренером Пізи.

Про це повідомив офіційний сайт "нерадзуррі".

Умови контракту між 48-річним тренером та клубом не розголошуються.

Останнім місцем роботи Б'янко була Монца, яку він очолив у 2025 році та повернув до Серії А. До цього тренер працював у Фрозіноне, Модені, а також у клубах Сікула Леонціо та Сіракуза. Крім того, він входив до тренерського штабу Роберто Де Дзербі в донецькому Шахтарі.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Піза вилетіла із Серії А, посівши останнє місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що міланський Інтер продовжив контракт із головним тренером команди Крістіаном Ківу.