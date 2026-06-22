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Колишній тренер Шахтаря очолив італійську Пізу

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 18:26
Колишній тренер Шахтаря очолив італійську Пізу
Паоло Б’янко
ФК Піза

Італійський фахівець Паоло Б'янко був призначений новим головним тренером Пізи.

Про це повідомив офіційний сайт "нерадзуррі".

Умови контракту між 48-річним тренером та клубом не розголошуються.

Останнім місцем роботи Б'янко була Монца, яку він очолив у 2025 році та повернув до Серії А. До цього тренер працював у Фрозіноне, Модені, а також у клубах Сікула Леонціо та Сіракуза. Крім того, він входив до тренерського штабу Роберто Де Дзербі в донецькому Шахтарі.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Піза вилетіла із Серії А, посівши останнє місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що міланський Інтер продовжив контракт із головним тренером команди Крістіаном Ківу.

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