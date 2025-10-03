Кривдник Динамо у Лізі конференцій хоче продовжити контракт з головним тренером

Крістал Пелес під час жовтневої міжнародної паузи активізує переговори щодо продовження контракту з головним тренером Олівером Гласнером.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, фахівець не проти підписати новий контракт, однак у нього є певні умови. Зокрема, Гласнер хоче отримати від керівництва стратегію розвитку та гарантії того, що клуб продовжить розвивати свої успіхи.

Фахівець також відчуває розчарування роботою клубу влітку на трансферному ринку та хоче виправити подібну пасивну поведінку.

Чинний контракт австрійського тренера закінчується вже наступного літа, а інтерес до нього виявляє низка провідних європейських клубів.

Гласнер очолив Крістал Пелес у лютому 2024 року, а минулого сезону він привів клуб до першого трофею в історії – перемоги у Кубку Англії.

Нагадаємо, у четвер, 2 жовтня, Динамо програло Крістал Пелес в межах 1-го туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.