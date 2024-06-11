Роналду: У Португалії є все необхідне для перемоги на Євро-2024

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вважає, що його команда має всі шанси тріумфувати на Євро-2024.

Про це легендарний нападник заявив у інтерв'ю УЄФА.

"Я твердо вірю, що ця команда принесе багато радості португальським уболівальникам, починаючи з цього Євро. І все ж я вважаю, що найкраще покоління гравців - це те покоління, яке виграє трофеї. Я сподіваюся, що ця збірна переможе, тому що у нас неймовірно талановита команда.

Як ми знаємо, одного таланту замало для перемоги. Щоб виграти такий великий турнір, потрібно багато чого. У нас є все необхідне, але ми рухатимемося до своєї мети крок за кроком, гра за грою, не перестаючи вірити в успіх. Перемога у 2016 році стала історичною як для португальського, так і світового футболу. Тепер ми твердо стоїмо на землі, але думаємо про високе, знаючи, що можемо виграти Євро", — сказав Роналду.