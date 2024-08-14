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Рекордний гол Роналду допоміг Аль-Насру вийти у фінал Суперкубку Саудівської Аравії

Руслан Травкін — 14 серпня, 22:30
Рекордний гол Роналду допоміг Аль-Насру вийти у фінал Суперкубку Саудівської Аравії
x.com/alnassrfc_en. Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду забив гол за Аль-Наср у 1/2 фіналу Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Таавона. Португалець відзначається вже 23 сезон поспіль, що є рекордною серією світового футболу.

Про рекорд Роналду повідомляє Football Tweet.

Команда Кріштіану виграла з рахунком 2:0. На 8-й хвилині відзначився Айман Яхья, а португалець забив на 57-й хвилині.

Свій перший гол Роналду забив у сезоні-2002/03. Тоді він відзначився за Спортінг у шостому турі чемпіонату Португалії проти Морейренсе.

Аль-Наср догравав гру в меншості — Марцело Брозович, який напередодні оголосив про завершення кар'єри у збірній Хорватії, на 90+3 хвилині отримав червону картку.

У фіналі Аль-Наср зіграє проти Аль-Хіляля. Матч пройде у суботу, 17 серпня.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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