Рекордний гол Роналду допоміг Аль-Насру вийти у фінал Суперкубку Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду забив гол за Аль-Наср у 1/2 фіналу Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Таавона. Португалець відзначається вже 23 сезон поспіль, що є рекордною серією світового футболу.

Про рекорд Роналду повідомляє Football Tweet.

Команда Кріштіану виграла з рахунком 2:0. На 8-й хвилині відзначився Айман Яхья, а португалець забив на 57-й хвилині.

🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score at least one goal in 23 consecutive seasons! 🐐 pic.twitter.com/h5K7Aig8Lr — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 14, 2024

Свій перший гол Роналду забив у сезоні-2002/03. Тоді він відзначився за Спортінг у шостому турі чемпіонату Португалії проти Морейренсе.

Аль-Наср догравав гру в меншості — Марцело Брозович, який напередодні оголосив про завершення кар'єри у збірній Хорватії, на 90+3 хвилині отримав червону картку.

У фіналі Аль-Наср зіграє проти Аль-Хіляля. Матч пройде у суботу, 17 серпня.