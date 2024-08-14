Брозович завершив міжнародну кар'єру

Центральний півзахисник збірної Хорватії Марцело Брозович оголосив про завершення своєї міжнародної кар'єри.

Про це гравець повідомив в Instagram.

"99. Саме стільки разів мені випала честь зіграти за збірну Хорватії, і з цим числом я завершу свої виступи на міжнародній арені.

Я завжди віддавав сто відсотків зусиль, енергії, сили та пристрасті для Хорватії. Це стандарт, встановлений багатьма великими гравцями до мене, стандарт, до якого ми всі прагнули в цьому незабутньому поколінні, і стандарт, до якого повинні прагнути всі у майбутньому. Я відчуваю, що я пройшов і досяг усього, чого міг бажати з Хорватією, і що настав час дати дорогу молодим.

99 матчів. Хтось запитає, чому я зупинився саме на цьому числі? Це було навіть більше, ніж я міг бажати та мріяти. Ці 99 були дуже епічними!" — написав Брозович.

Зазначимо, що хавбек дебютував за збірну Хорватії у 2014 році. На його рахунку — 99 матчів, 7 голів та 7 асистів. Разом із командою він завоював срібні медалі чемпіонату світу-2018 та бронзові на ЧС-2022 у Катарі.

На Євро-2024 хорвати не змогли вийти з групи. Марцело відіграв у всіх трьох поєдинках.