Роналду – про своє майбутнє: Я та моя сім'я щасливі у Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду
Фабріціо Романо
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував свої плани на подальший розвиток кар'єри.
Слова португальця наводить Фабріціо Романо.
"Я та моя сім'я щасливі у Саудівській Аравії. Ми почали нове життя у цій чудовій країні.
Працюйте, поважайте клуб, свій контракт та вірте – все зміниться. Ми принесемо Аль-Насру ще більше трофеїв", – заявив Роналду.
Нагадаємо, форвард виступає у Саудівській Аравії з 2023 року і з того часу одного разу виграв арабську Лігу чемпіонів.
Контракт португальця з Аль-Насром розраховано до літа 2025 року. У поточному сезоні Роналду забив 16 голів та віддав три асисти у 19 матчах за свій клуб.
Раніше повідомлялось, що один з гравців Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Кріштіану.