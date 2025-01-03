Роналду – про своє майбутнє: Я та моя сім'я щасливі у Саудівській Аравії

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував свої плани на подальший розвиток кар'єри.

Слова португальця наводить Фабріціо Романо.

"Я та моя сім'я щасливі у Саудівській Аравії. Ми почали нове життя у цій чудовій країні. Працюйте, поважайте клуб, свій контракт та вірте – все зміниться. Ми принесемо Аль-Насру ще більше трофеїв", – заявив Роналду.

🚨🇸🇦 Cristiano Ronaldo on his future: “I’m happy in Saudi and my family is happy. We started a new life in this beautiful country”.



“Work hard, respect the club, respect your contract and believe that things will change – for Al Nassr to try to win more titles”. pic.twitter.com/Bt4gzKcKV0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

Нагадаємо, форвард виступає у Саудівській Аравії з 2023 року і з того часу одного разу виграв арабську Лігу чемпіонів.

Контракт португальця з Аль-Насром розраховано до літа 2025 року. У поточному сезоні Роналду забив 16 голів та віддав три асисти у 19 матчах за свій клуб.

Раніше повідомлялось, що один з гравців Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Кріштіану.