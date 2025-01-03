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Роналду – про своє майбутнє: Я та моя сім'я щасливі у Саудівській Аравії

Володимир Максименко — 3 січня 2025, 20:29
Роналду – про своє майбутнє: Я та моя сім'я щасливі у Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду
Фабріціо Романо

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував свої плани на подальший розвиток кар'єри.

Слова португальця наводить Фабріціо Романо.

"Я та моя сім'я щасливі у Саудівській Аравії. Ми почали нове життя у цій чудовій країні.

Працюйте, поважайте клуб, свій контракт та вірте – все зміниться. Ми принесемо Аль-Насру ще більше трофеїв", – заявив Роналду.

Нагадаємо, форвард виступає у Саудівській Аравії з 2023 року і з того часу одного разу виграв арабську Лігу чемпіонів.

Контракт португальця з Аль-Насром розраховано до літа 2025 року. У поточному сезоні Роналду забив 16 голів та віддав три асисти у 19 матчах за свій клуб.

Раніше повідомлялось, що один з гравців Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Кріштіану.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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