Найособливіший чемпіонат світу в історії: Роналду відреагував на проведення ЧС-2030 у Португалії

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду відреагував на те, що його рідна Португалія разом з Іспанією та Марокко прийматиме чемпіонат світу 2030 року.

Свою радість від цієї події 39-річний футболіст висловив у Instagram.

"Мрія стала реальністю. Португалія прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2030 року і змусить нас пишатися. Разом!", – написав Роналду.

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Сьогодні ФІФА офіційно оголосила, що Іспанія, Португалія та Марокко стануть країнами-господарками чемпіонату світу-2030.

При цьому матч-відкриття мундіалю пройде в Уругваї, а дві наступні гри – в Аргентині та Парагваї.

Це було зроблено на честь 100-річчя з моменту проведення першого в історії турніру, який проходив в Уругваї.