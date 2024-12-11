Найособливіший чемпіонат світу в історії: Роналду відреагував на проведення ЧС-2030 у Португалії
Кріштіану Роналду
Instagram Кріштіану Роналду
Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду відреагував на те, що його рідна Португалія разом з Іспанією та Марокко прийматиме чемпіонат світу 2030 року.
Свою радість від цієї події 39-річний футболіст висловив у Instagram.
"Мрія стала реальністю. Португалія прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2030 року і змусить нас пишатися. Разом!", – написав Роналду.
Сьогодні ФІФА офіційно оголосила, що Іспанія, Португалія та Марокко стануть країнами-господарками чемпіонату світу-2030.
При цьому матч-відкриття мундіалю пройде в Уругваї, а дві наступні гри – в Аргентині та Парагваї.
Це було зроблено на честь 100-річчя з моменту проведення першого в історії турніру, який проходив в Уругваї.