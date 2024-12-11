Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Найособливіший чемпіонат світу в історії: Роналду відреагував на проведення ЧС-2030 у Португалії

Олексій Погорелов — 11 грудня 2024, 20:55
Найособливіший чемпіонат світу в історії: Роналду відреагував на проведення ЧС-2030 у Португалії
Кріштіану Роналду
Instagram Кріштіану Роналду

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду відреагував на те, що його рідна Португалія разом з Іспанією та Марокко прийматиме чемпіонат світу 2030 року.

Свою радість від цієї події 39-річний футболіст висловив у Instagram.

"Мрія стала реальністю. Португалія прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2030 року і змусить нас пишатися. Разом!", – написав Роналду.
Читайте також :
Суперкубок Німеччини перейменують на честь Бекенбауера

Сьогодні ФІФА офіційно оголосила, що Іспанія, Португалія та Марокко стануть країнами-господарками чемпіонату світу-2030.

При цьому матч-відкриття мундіалю пройде в Уругваї, а дві наступні гри – в Аргентині та Парагваї.

Це було зроблено на честь 100-річчя з моменту проведення першого в історії турніру, який проходив в Уругваї.

Португалія Кріштіану Роналду чемпіонат світу

Кріштіану Роналду

Мессі лише шостий. Складено рейтинг найкращих вінгерів ХХІ століття
Cин Роналду підтвердив, що хоче зіграти з батьком в одному клубі
Черговий гол Роналду не врятував Аль-Наср від поразки Аль-Іттіхаду
Моурінью: Мені не потрібен Роналду
Подвійне Siuuu: хайповий ютубер анонсував спільне відео з Роналду

Останні новини