Колишній захисник збірної Англії перейшов у Порту

Порту оголосив про підписання колишнього центрального захисника збірної Англії Кріса Смоллінга.

Про це інформує пресслужба клубу.

36-річний англієць приєднався до "драконів" на правах вільного агента, який він став після відходу з саудівського Аль-Фейхи (з липня 2026-го).

𝑾𝒆 𝒘𝒆𝒓𝒆𝒏’𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒆 𝒚𝒆𝒕 🤷‍



Welcome, Chris Smalling 💙 pic.twitter.com/nW8UKRtHix — FC Porto (@FCPorto) September 30, 2026

Сторони уклали контракт до кінця поточного сезону-2026/27. Також в угоді включена опція пролонгації співпраці ще на один сезон.

До цього Смолінг пограв за Мейдстоун, Фулгем, Манчестер Юнайтед і Рому. Провів 31 матч за збірну Англії, у яких забив 1 гол.

Найбільше поєдинків за один клуб провів у футболці "червоних дияволів" – 323 зустрічі (18 м'ячів і 3 асисти).

Порту після 7-ми турів лідирує у турнірній таблиці португальської Прімейра-ліги-2026/27, маючи у своєму активі 21 бал. В останньому матчі "дракони" переграли вдома Бенфіку (3:1).

У наступному турі новий клуб Смоллінга зіграє на виїзді проти Марітіму – 10 жовтня о 20:00 (за київським часом).