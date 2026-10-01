Колишній захисник збірної Англії перейшов у Порту
Порту оголосив про підписання колишнього центрального захисника збірної Англії Кріса Смоллінга.
Про це інформує пресслужба клубу.
36-річний англієць приєднався до "драконів" на правах вільного агента, який він став після відходу з саудівського Аль-Фейхи (з липня 2026-го).
Сторони уклали контракт до кінця поточного сезону-2026/27. Також в угоді включена опція пролонгації співпраці ще на один сезон.
До цього Смолінг пограв за Мейдстоун, Фулгем, Манчестер Юнайтед і Рому. Провів 31 матч за збірну Англії, у яких забив 1 гол.
Найбільше поєдинків за один клуб провів у футболці "червоних дияволів" – 323 зустрічі (18 м'ячів і 3 асисти).
Порту після 7-ми турів лідирує у турнірній таблиці португальської Прімейра-ліги-2026/27, маючи у своєму активі 21 бал. В останньому матчі "дракони" переграли вдома Бенфіку (3:1).
У наступному турі новий клуб Смоллінга зіграє на виїзді проти Марітіму – 10 жовтня о 20:00 (за київським часом).