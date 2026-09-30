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Зімбру оголосив про підписання українського півзахисника

Олексій Мурзак — 30 вересня 2026, 23:54
Зімбру оголосив про підписання українського півзахисника
Максим Луньов
ФК Зімбру

Український півзахисник Максим Луньов став гравцем кишинівського Зімбру.

Як повідомила пресслужба молдовського клубу, 28-річний футболіст приєднався до команди на правах вільного агента.

Термін контракту не розголошується.

Луньов – вихованець академії Дніпра. У 2016 році він дебютував за основну команду, а наступного року перейшов до Зорі. Згодом півзахисник виступав за Кривбас і Чорноморець, який залишив у червні 2026-го.

Він також має досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні України. Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Зімбру Максим Луньов

Максим Луньов

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