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Порту підпише ексзахисника Манчестер Юнайтед і Роми

Олег Дідух — 30 вересня 2026, 18:09
Порту підпише ексзахисника Манчестер Юнайтед і Роми
Кріс Смоллінг
Getty Images

Відомий англійський центральний захисник Кріс Смоллінг продовжить кар'єру в Порту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили умови контракту, терміни дії якого не називаються. Незабаром Смоллінг пройде медогляд у Порту, після чого приєднається до своєї нової команди.

36-річний англієць перейде в Порту в статусі вільного агента, в якому він перебуває з літ а поточного року, коли закінчився термін дії його контракту з Аль-Файхою із Саудівської Аравії. За цей клуб він виступав з 2024 року.

До цього Смолінг грав за Мейдстоун, Фулгем, Манчестер Юнайтед і Рому. Провів 31 матч і забив 1 гол за збірну Англії.

Нагадаємо, наразі Порту лідирує в чемпіонаті Португалії з максимальним показником – 21 очко в 7 турах.

Порту Кріс Смоллінг

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