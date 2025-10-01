Повинна була бути перемога: півзахисник юнацької збірної України – про нічию з Панамою на ЧС-2025

Півзахисник юнацької збірної України U-20 Данило Кревсун розчарований результатом матчу з Панамою (1:1) у 2 турі групового етапу чемпіонату світу-2025.

Цитує гравця УАФ.

"Я вважаю, що в цьому матчі повинна була бути перемога. Але гра склалася не найкращим чином. Було багато необов'язкових втрат м'яча, багато сумбуру. Треба було в деяких моментах діяти спокійніше й реалізовувати наші шанси. Звичайно, ми всі засмучені, але попереду ще один поєдинок. Із завтрашнього дня сфокусуємося на ньому й будемо готуватися. Нічого страшного не сталося", – сказав він.

При цьому гравець пригадав переможний матч проти Південної Кореї.

"Із Південною Кореєю було важче, адже в другому таймі ця команда домінувала. А в матчі з Панамою ми частіше володіли м'ячем, боролися один в один по всьому полю. Треба було більше грати через фланги, але це не завжди вдавалося. Щодо останнього поєдинку, то зараз немає сенсу підраховувати очки — треба просто виходити й перемагати", – сказав Кревсун.

Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 1:1. В першому турі "синьо-жовті мінімально обіграли Південну Корею. Після двох турів Україна посідає першу сходинку турнірної таблиці, поділяючи її з Парагваєм.

У третьому турі саме представник Латинської Америки буде суперником для колективу Михайленка. Матч відбудеться 3 жовтня. У разі перемоги – перше місце. Нічия – будуть враховуватися додаткові показники, але Україна вийде до плейоф.