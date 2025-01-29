Кревсун: Я був у готелі із Шахтарем, коли почалась війна

Півзахисник Боруссії Дортмунд та збірної України U-19 Данило Кревсун поділився спогадами про 24 лютого 2022 року, коли Росія вдруге у новітній історії напала на Україну.

Футболіст поспілкувався із пресслужбою "джмелів".

"Я був у готелі із Шахтарем. Перша ракета прилетіла в аеропорт. Десь за 20 хвилин мені подзвонили батьки та сказали, що почалась війна. Ми були дуже налякані, адже були молодими. Мама вирішила, що треба їхати до Німеччини, бо там живе подруга сім'ї Яна Гартман. Це вже вдруге, коли ми вимушені були тікати від війни. Мій батько залишився в Україні. Усі чоловіки, яким є 18, мають лишатись у країні. Якщо я повернусь, то вже не зможу знов виїхати", – розповів Кревсун.

Зазначимо, що 19-річний Данило є гравцем Боруссії Дортмунд U-19 з 2023 року.

На рахунку хавбека 14 матчів у сезоні-2024/25 за юнацьку команду "джмелів", в яких він не відзначився результативними діями.

Раніше Кревсун прокоментував початок своєї роботи з основним складом Боруссії.