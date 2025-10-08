Лідер збірної України U-20: Ми билися до кінця

Футболіст молодіжної збірної України та дортмундської Борусії Данило Кревсун прокоментував поразку від збірної Іспанії у 1/8 фіналу ЧС U-20.

Про це повідомляє XSPORT.

Данило заявив, що збірна України віддала на полі всі сили задля того, щоб перевести гру в екстратайм та покращити ситуацію на футбольному полі. Однак цього зробити не вийшло.

"Звісно, ми зараз засмучені, але треба теж сказати, що ми творимо історію. Ми не так часто виступаємо на чемпіонаті світу. І для нас, для нашої країни це дійсно рівень. Тут є вболівальники, які приїхали нас підтримати. І ми дуже задоволені цим. На жаль так, що ми вже їдемо додому.Тренери у перерві казали, що у нас усе вийде, що нам потрібно потерпіти до кінця і у нас ще будуть свої моменти, й їх треба буде використати. Але не вийшло", – додав футболіст.

Нагадаємо, збірна України поступилася Іспанії з рахунком 1:0. Єдиним забитим мʼячем у матчі відзначився вінгер іспанців Пабло Гарсія.

Також в УАФ відкрили службове розслідування щодо дискваліфікації Геннадія Синчука на матчі 1/8 фіналу.