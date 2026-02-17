Кревсун потрапив до заявки Боруссії Дортмунд на матч Ліги чемпіонів

Український півзахисник дортмундської Боруссії Данило Кревсун увійшов до списку гравців, які готуються до сьогоднішнього поєдинку 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти.

Сам матч відбудеться о 22:00. Трансляція доступна на Megogo.

У поточному сезоні Кревсун грав тільки за дубль Боруссії, який виступає в Третій лізі Німеччини. На рахунку українця 21 матч у всіх турнірах. За 1 768 хвилин ігрового часу хавбек відзначився одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами.

Шлях футболіста до структури німецького гранда розпочався в академії донецького Шахтаря. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Кревсун виїхав до Німеччини, де протягом певного часу виступав за молодіжний склад клубу Пройсен Мюнстер. У січні 2023 року півзахисник приєднався до системи Боруссії Дортмунд.

Зазначимо, що мама футболіста – відома бігунка Юлія Кревсун, яка спеціалізувалася на бігу на 800 метрів. Українська легкоатлетка протягом кар'єри здобула золото Універсіади 2007 року, срібло Кубку Європи 2007 та стала чемпіонкою Європи на коронній дистанції у 2009 році в португальській Лейрії. Наразі Кревсун разом зі своїм сином проживає у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що 20-річний Данило Кревсун потрапив до сфери інтересів Металіста 1925 і Полісся.