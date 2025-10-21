Трилогії Усик – Ф’юрі не буде: Лапін поставив крапку

Директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін заявив, що третій бій із Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) – малоймовірний.

Слова Сергія Лапіна цитує The Ring.

"Не думаю, що трилогія з Ф’юрі відбудеться. На папері це виглядає цікаво, але для кого саме? Якщо фанати боксу дійсно цього хочуть – можливо, варто розглянути. Та, як на мене, ця історія вже завершена", – сказав Лапін.

Нагадаємо, у 2024 році Усик двічі переміг британця: спочатку здобув перемогу роздільним рішенням суддів, а в реванші довів свою перевагу одноголосним вердиктом. Таким чином українець остаточно закріпив статус абсолютного чемпіона світу.

Після цього Усик провів ще один бій – проти Даніеля Дюбуа. Українець впевнено здолав британського претендента технічним нокаутом та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

