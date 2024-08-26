Краснопір: Зоря — це серйозна команда, але Рух переміг заслужено

Нападник львівського Руха Ігор Краснопір вважає, що його команда здобула заслужену перемогу над Зорею в 4 турі Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25, попри силу суперника.

Його слова передає пресслужба клубу.

"В епізоді із забитим м’ячем Ілля Квасниця на своїй половині поля відібрав м’яч та віддав довгу передачу вперед. Я вірив у те, що захисник може помилитись, дограв епізод до кінця і мені вдалося використати цю помилку та забити гол.

Зоря це організована команда із серйозним підбором гравців. Та в цьому матчі гра краще давалась Руху і ми заслужено перемогли. Команда зробила правильні висновки після поразки від ЛНЗ, адже в тому поєдинку після забитого голу ми надто притислись до своїх воріт, давали супернику створювати моменти", — вважає Ігор.