Краснопір забив гол першим дотиком у дебютному матчі за Полісся

У неділю, 22 лютого, Ігор Краснопір дебютував за Полісся в офіційному матчі й одразу відзначився забитим голом.

Ба більше, 23-річний нападник зробив це своїм першим дотиком до м'яча. Він вийшов на заміну на 65-й хвилині протистояння з Колосом, а вже за 68-й святкував взяття воріт.

Краснопір відірвався від опіки захисників ковалівців, після чого із ближньої дистанції переграв і воротаря Івана Пахолюка. Асистом відзначився Олексій Гуцуляк.

Цей гол став останнім у поєдинку Колос – Полісся. Він завершився з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що Ігор у січні перейшов до "вовків" зі львівських Карпат. Він підписав угоду до 30 червня 2029 року.