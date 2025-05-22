Пятов і Чигринський запрошені на прощальний матч зіркового чеського футболіста

Колишні гравці Шахтаря Андрій Пятов і Дмитро Чигринський зіграють у прощальному матчі Томаша Хюбшмана, який пройде у місті Яблонець-над-Нисою.

Про це повідомляє Sport.cz.

Подія запланована на 1 червня. Відзначатиметься також 80-річчя футбольного клубу Яблонець.

Хюбшман – вихованець Спарти, але серйозний досвід здобув саме за Яблонець, у складі якого провів сезон-2000/01. Також за цей клуб він грав з 2014 до 2024 року.

43-річний чех завершив кар'єру ще в січні 2024 року, але вирішив, що чудовою нагодою для прощального матчу буде якраз 80-річчя важливого для нього клубу.

Томаш виступав за Шахтар з 2004 до 2014 року. Серед колишніх одноклубників з українського клубу запрошення отримали Андрій Пятов, Дмитро Чигринський та Едуардо да Сілва.

"У мене та клубу виникла ідея поєднати святкування 80-річчя ФК Яблонець та мій останній матч. У мене багато зв'язків з Яблонцем, я зробив тут свої перші кроки в лізі в оренді зі Спарти і зрештою завершив тут свою кар'єру. Я радий, що матиму можливість попрощатися з професійною кар'єрою разом зі своїми друзями та колишніми товаришами по команді з Яблонеця, Спарти, Шахтаря та збірної Чехії", – зізнався Томаш Хюбшман, який зараз є спортивним директором національної збірної своєї країни.

Запрошення також отримали Петр Чех, Владімір Шміцер, Карел Поборскі, Ян Коллер, Марек Янкуловскі та інші зірки чеського футболу.

За Шахтар Томаш відіграв 268 поєдинків у всіх турнірах і забив 9 голів. У складі збірної Чехії забив 1 гол за 58 матчів.