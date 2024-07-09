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Крапивний продовжив контракт із Металургом

Андрій Яросименко — 9 липня, 08:20
Крапивний продовжив контракт із Металургом

Півзахисник Дмитро Крапивний продовжив контракт із запорізьким Металургом

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний гравець продовжить виступати у складі запорізької команди.Термін дії контракту невідомий. Футболіст грає за запоріжців з 2018 року. У минулому сезоні він зіграв 23 матчі в яких відзначився одним забитим м'ячем.

"Протягом багатьох сезонів Дмитро Крапивний був основним опорником «Металурга». Має винятковий універсалізм у центрі поля, володіє навичками організації гри та відбору. Ініціативний, з гарним футбольним інтелектом і агресією в гарному розмінні", — пресслужба клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Металург вилетів у Другу лігу.

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