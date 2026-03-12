Українська правда
Аутсайдер Першої ліги припинив співпрацю з двома захисниками та форвардом

Олексій Мурзак — 12 березня 2026, 22:52
ФК Металург

Аутсайдер Першої ліги запорізький Металург оголосив про відхід з команди двох захисників та нападника.

Про це повідомила пресслужба запорізького клубу.

Так, команду залишили оборонці Денис Червінський та Микита Куралех, а також форвард Тимофій Мачулян.

Червінський (14 матчів) та Мачулян (1 поєдинок) перейшли до Металурга влітку минулого року, тоді як Куралех (не зіграв жодного матчу в поточному сезоні) виступав за запорожців із січня 2025 року.

Раніше Металург оголосив про відхід з команди Назарія Пастернака та Данила Тузенка.

Нагадаємо, що взимку запорізький Металург очолив відомий український тренер Сергій Ковалець, який рятуватиме команду від вильоту з Першої ліги. Після 18 зіграних матчів "козаки" посідають останнє 16 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 8 очок.

