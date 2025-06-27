Наставник Жирони перевів українського голкіпера на роль 2-го воротаря команди

Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов з наступного сезону виконуватиме роль основного дублера першого воротаря команди Пауло Гассаніги.

Як повідомляє іспанський портал L'Еsportiu, так рішення ухвалив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес.

Водночас 37-річний Хуан Карлос Мартін, з яким клуб напередодні продовжив контракт, буде виконувати роль 3-го голкіпера.

Зазначається, що Мічел повністю довіряє представнику України та розраховує на його допомогу у новому сезоні.

Незважаючи на всі чутки про можливу оренду Крапивцова, головний тренер Жирони впевнений, що 20-річний воротар зможе конкурувати з Гассанігою.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Крапивцов провів 2 матчі за Жирону в Ла Лізі (проти Реал Сосьєдада та Атлетико), у яких пропустив 7 голів. Контракт 19-річного українського голкіпера з клубом діє до літа 2029 року.