Він нам багато дасть у майбутньому: Мічел відреагував на 4 пропущені м'ячі Крапивцова

Наставник Жирони Мічел Санчес спокійно відреагував на чотири пропущені голи українського голкіпера Владислава Крапивцова у матчі 38 туру Ла Ліги проти Атлетико.

Його слова наводить L`Esportiu.

"Я спокійний, Влад нам багато дасть у майбутньому. Ми хотіли побачити його в ризикованих ситуаціях і у матчах проти дуже сильних суперників, таких як Реал Сосьєдад і сьогодні, щоб зрозуміти, як він справлятиметься", – сказав Мічел.

Зазначимо, що для 19-річного голкіпера це друга поява на полі в сезоні-2024/25. Крапивцов дебютував за Жирону в матчі проти Реал Сосьєдаду, пропустивши три голи та здійснивши чотири сейви.

Раніше головний тренер Жирони оцінив дебют Крапивцова за першу команду.