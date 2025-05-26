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Він нам багато дасть у майбутньому: Мічел відреагував на 4 пропущені м'ячі Крапивцова

Олексій Мурзак — 26 травня 2025, 01:35
Він нам багато дасть у майбутньому: Мічел відреагував на 4 пропущені м'ячі Крапивцова
Владислав Крапивцов
ФК Жирона

Наставник Жирони Мічел Санчес спокійно відреагував на чотири пропущені голи українського голкіпера Владислава Крапивцова у матчі 38 туру Ла Ліги проти Атлетико.

Його слова наводить L`Esportiu.

"Я спокійний, Влад нам багато дасть у майбутньому. Ми хотіли побачити його в ризикованих ситуаціях і у матчах проти дуже сильних суперників, таких як Реал Сосьєдад і сьогодні, щоб зрозуміти, як він справлятиметься", – сказав Мічел.

Зазначимо, що для 19-річного голкіпера це друга поява на полі в сезоні-2024/25. Крапивцов дебютував за Жирону в матчі проти Реал Сосьєдаду, пропустивши три голи та здійснивши чотири сейви.

Раніше головний тренер Жирони оцінив дебют Крапивцова за першу команду.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Атлетико Мадрид Владислав Крапивцов

Жирона

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