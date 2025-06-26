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Жирона продовжила контракт із конкурентом Крапивцова

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 13:36
Жирона продовжила контракт із конкурентом Крапивцова
Хуан Карлос Мартін
Getty Images

Жирона оголосила про продовження співпраці з 37-річним голкіпером Хуаном Карлосом Мартіном.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони підписали контракт на 1 рік, до літа 2026-го.

Мартін виступає за Жирону протягом 6 років. За цей період воротар відіграв 125 матчів, з яких у 42-х відіграв на нуль.

У сезоні 2024/25 голкіпер зіграв лише один офіційний поєдинок за клуб.

Раніше Жирона визначилася з майбутнім українського голкіпера команди Владислава Крапивцова в наступному сезоні.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Владислав Крапивцов

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