Жирона продовжила контракт із конкурентом Крапивцова

Жирона оголосила про продовження співпраці з 37-річним голкіпером Хуаном Карлосом Мартіном.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони підписали контракт на 1 рік, до літа 2026-го.

JUAN CARLOS 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ — Girona FC (@GironaFC) June 25, 2025

Мартін виступає за Жирону протягом 6 років. За цей період воротар відіграв 125 матчів, з яких у 42-х відіграв на нуль.

У сезоні 2024/25 голкіпер зіграв лише один офіційний поєдинок за клуб.

Раніше Жирона визначилася з майбутнім українського голкіпера команди Владислава Крапивцова в наступному сезоні.