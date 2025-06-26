Жирона продовжила контракт із конкурентом Крапивцова
Хуан Карлос Мартін
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Жирона оголосила про продовження співпраці з 37-річним голкіпером Хуаном Карлосом Мартіном.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Сторони підписали контракт на 1 рік, до літа 2026-го.
Мартін виступає за Жирону протягом 6 років. За цей період воротар відіграв 125 матчів, з яких у 42-х відіграв на нуль.
У сезоні 2024/25 голкіпер зіграв лише один офіційний поєдинок за клуб.
Раніше Жирона визначилася з майбутнім українського голкіпера команди Владислава Крапивцова в наступному сезоні.