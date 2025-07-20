Екснападник Колоса веде переговори з румунським клубом – джерело

Центрфорвард Микола Ковталюк продовжить кар'єру в Румунії.

Про це інформує ТаТоТаке.

Екснападник Ворскли і Колоса Микола Ковталюк веде переговори з клубом Ботошані, який виступає в румунській Лізі 1. Інших деталей перемовин наразі не відомо.

Нагадаємо, що Ковалівку 30-річний нападник залишив у статусі вільного агента. За пів року форвард відіграв 18 матчів за Колос, в яких відзначився одним голом та однією гольовою передачею.

Також свого часу Ковталюк грав у чемпіонаті Грузії та Казахстану. Трансфермаркет оцінює вартість футболіста у 250 тисяч євро.

Раніше Колос відпустив півзахисника у Лівий Берег.