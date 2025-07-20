Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Колос відпустив півзахисника у Лівий Берег

Андрій Мошкун — 20 липня 2025, 15:12
Колос відпустив півзахисника у Лівий Берег
ФК Лівий Берег

Лівий Берег оголосив про оренду півзахисника Колоса Олега Криворучка.

Про це інформує пресслужба київського клубу.

Орендна угода між клубами укладена на один рік. Минулого сезону 20-річний хавбек зіграв 18 матчів за Колос U-19 та 8 поєдинків за основну команду в УПЛ.

Загалом у Прем’єр-лізі Криворучко провів 16 ігор за Колос, не відзначившись голами чи асистами.

"Хавбек вирізняється баченням поля, хорошим першим пасом і витривалістю. Бажаємо Олегу швидкої адаптації, впевненості на полі та яскравих моментів разом із Лівим Берегом", – заявили у клубі.

Раніше Лівий Берег підсилився трьома ексгравцями Минаю: захисником Богданом Чуєвим та півзахисниками Назарієм Воробчаком і Єгором Гунічевим.

Колос Лівий берег Чемпіонат України, Перша ліга Чемпіонат України, УПЛ

Колос

Колос оголосив про трансфер зіркового легіонера
Колос обіграв Полтаву у товариському матчі
Колос оголосив про відхід нападника
Колос підписав легіонера Ворскли, якого пов'язували з Динамо – ЗМІ
Колос у надрезультативному спарингу з 9-ма голами розгромив Лівий Берег

Останні новини