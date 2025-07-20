Колос відпустив півзахисника у Лівий Берег
ФК Лівий Берег
Лівий Берег оголосив про оренду півзахисника Колоса Олега Криворучка.
Про це інформує пресслужба київського клубу.
Орендна угода між клубами укладена на один рік. Минулого сезону 20-річний хавбек зіграв 18 матчів за Колос U-19 та 8 поєдинків за основну команду в УПЛ.
Загалом у Прем’єр-лізі Криворучко провів 16 ігор за Колос, не відзначившись голами чи асистами.
"Хавбек вирізняється баченням поля, хорошим першим пасом і витривалістю. Бажаємо Олегу швидкої адаптації, впевненості на полі та яскравих моментів разом із Лівим Берегом", – заявили у клубі.
Раніше Лівий Берег підсилився трьома ексгравцями Минаю: захисником Богданом Чуєвим та півзахисниками Назарієм Воробчаком і Єгором Гунічевим.