Колос відпустив півзахисника у Лівий Берег

Лівий Берег оголосив про оренду півзахисника Колоса Олега Криворучка.

Про це інформує пресслужба київського клубу.

Орендна угода між клубами укладена на один рік. Минулого сезону 20-річний хавбек зіграв 18 матчів за Колос U-19 та 8 поєдинків за основну команду в УПЛ.

Загалом у Прем’єр-лізі Криворучко провів 16 ігор за Колос, не відзначившись голами чи асистами.

"Хавбек вирізняється баченням поля, хорошим першим пасом і витривалістю. Бажаємо Олегу швидкої адаптації, впевненості на полі та яскравих моментів разом із Лівим Берегом", – заявили у клубі.

Раніше Лівий Берег підсилився трьома ексгравцями Минаю: захисником Богданом Чуєвим та півзахисниками Назарієм Воробчаком і Єгором Гунічевим.