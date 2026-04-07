Попов встановив рекорд серед українців у Серії В

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 15:53
Попов встановив рекорд серед українців у Серії В
Богдан Попов
x.com/EmpoliFC

19-річний нападник Емполі Богдан Попов став рекордсменом серед українців за кількістю проведених матчів у італійській Серії В.

У понеділок, 6 квітня, Емполі у 33 турі Серії В на виїзді програв Сампдорії з рахунком 0:1. Попов у цьому матчі вийшов на заміну на 60-й хвилині замість Марко Насті.

Для 19-річного нападника цей поєдинок став 19-м у кар'єрі в Серії В. За цим показником він став рекордсменом серед українців.

Попереднім рекордсменом був Василь Прийма, який провів 18 матчів у складі Фрозіноне. У складі цього ж клубу 11 матчів у сезоні-2016/17 провів В'ячеслав Чурко.

У 19 матчах Серії В за Емполі Попов відзначився 5 забитими голами, 4 із яких були забиті в перших трьох турах чемпіонату. У березні Емполі призначив третього тренера за сезон.

