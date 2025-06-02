Ключовий опорник Ман Сіті переніс операцію і не допоможе команді на КЧС-2025

Півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич переніс операцію на ахілловому сухожиллі, через що не допоже команді на клубному чемпіонаті світу-2025.

Про це повідомила клубна пресслужба.

За наявною інформацією, 31-річний хорватський футболіст проведе літо, відновлюючись після операції. Терміни повернення гравця поки що невідомі.

У сезоні 2024/25 Матео провів 42 матчі за клуб у всіх турнірах, забивши 7 голів та віддавши 3 асисти. Його контракт з "містянми" чинний до 2027 року.

Підопічні Жузепа Гвардіоли на клубному чемпіонаті світу зіграють у групі G, де їхніми суперниками стануть Ювентус, Аль-Айн та Відад.

Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.