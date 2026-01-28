Росеньйор висловився про чутки у ЗМІ щодо бажання Палмера залишити Челсі

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор прокоментував чутки у ЗМІ щодо ймовірного бажання Коула Палмера залишити клуб.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Немає жодних підстав для хвилювань. Це просто нереалістично. У цих чутках немає нічого правдивого, немає сенсу взагалі щось коментувати.

Йому подобається бути тут, йому подобається Челсі. Коул надзвичайно щасливий. Чутки не зупинити, але у них немає жодного слова правди", – сказав Росеньйор.

Зауважимо, що останні дні британські сайти писали про бажання Палмера залишити Челсі, оскільки йому не сподобалось життя у Лондоні. Також з'являлась інформація про потенційний трансфер у Манчестер Юнайтед – сам гравець, нібито, був не проти такого переходу.

Цього сезону хавбек "синіх" зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів. Контракт англійця з Челсі розраховано до літа 2033 року.

Раніше Челсі оголосив про трансфер 17-річного захисника Шеффілд Венсдей.