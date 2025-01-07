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УПЛ привітала з днем народження заочно заарештованого президента Ворскли

Олексій Погорелов — 7 січня 2025, 14:37
УПЛ привітала з днем народження заочно заарештованого президента Ворскли
Костянтин Жеваго
УПЛ

Українська Прем'єр-ліга зробила неоднозначний крок, привітавши з днем народження заочно заарештованого президента Ворскли Костянтина Жеваго.

Свої привітання УПЛ опублікувала на своєму сайті.

"Під Вашим керівництвом ФК Ворскла досяг історичних вершин – головна команда клубу виграла Кубок України у 2009 році, здобула бронзові медалі Чемпіонату України у 2018-му, грала в кубкових фіналах 2020-го та 2024 років, двічі виходила в груповий раунд Ліги Європи.

Попри всі труднощі, які наш футбол переживає більше десяти років, Ви продовжуєте утримувати Ворсклу на стабільному рівні.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, енергії, терпіння та незламної волі, а також витримки і віри в майбутнє! З повагою, колектив Української Прем'єр-Ліги", – йдеться у привітанні.

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Нагадаємо, що Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми його банку "Фінанси та кредит", яким були розтрачені 2,5 мільярда гривень.

У 2023 році Господарський суд Києва наклав арешт на кошти на всіх рахунках та на майно, яке належить олігарху.

Самого Жеваго у грудні 2019 року було оголошено в міжнародний розшук та надано дозвіл на його затримання. Через три роки, 27 грудня 2022 року, Жеваго затримали у французькому Куршавелі за запитом ДБР.

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29 грудня того ж року суд французького Шамбері ухвалив естрадиційний арест Жеваго, якому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Проте у березні 2023 року той же суд відхилив запит України на екстрадицію. 10 листопада 2023 року Верховний суд Франції відхилив апеляцію України на це рішення. З Жеваго були зняті всі обмеження.

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