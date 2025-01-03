Ворскла орендувала захисника Динамо

Український захисник київського Динамо Навін Малиш на правах оренди перейшов до Ворскли.

Про це повідомила пресслужба полтавського клубу.

Орендна угода з 21-річним оборонцем розрахована до кінця сезону 2024/25.

У поточному сезоні Навін Малиш зіграв за "біло-синіх" у 3 матчах у всіх турнірів та не відзначився результативними діями.

Малиш також має досвід виступів за молодіжну збірну України U-19, у якій провів 6 матчів і відзначився 1 забитим м'ячем.

Раніше повідомлялося, що український захисник львівського Руха Богдан Слюбик приєднався до київського Динамо. 20-річний футболіст перебуває на тренувальній базі команди, звідки вирушить разом з киянами на збори в Туреччині.