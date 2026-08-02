Кудрівка оголосила про повернення досвідченого хавбека
Микола Вечурко
ФК Кудрівка
Кудрівка оголосила про повернення 34-річного півзахисника Миколи Вечурка.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Сторони підписали повноцінний контракт, про терміни якого не розголошується.
Вечурко пройшов із командою повний цикл літніх навчально-тренувальних зборів, під час яких відзначився двома забитими м'ячами у контрольних поєдинках.
Хавбек раніше уже захищав кольори Кудрівки та був одним із ключових футболістів команди, яка виборола право виступати в Українській Прем'єр-лізі. У сезоні, що приніс підвищення в класі, він провів 25 матчів.
Попереднім клубом гравця була Чайка, яку він залишив на правах вільного агента.
Раніше стало відомо, що Кудрівка підписала на правах оренди двох гравців Шахтаря.