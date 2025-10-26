Костишин: Маю надію, що Колос починає одужувати

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував нічию команди в матчі з Полтавою у межах 10-го туру УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба ковалівців.

"Результат не подобається, але подобається реакція на пропущені голи. Пропускати на першій хвилині дуже неприємно, але це футбол. Другий гол також – там рикошет, перший їхній вихід в атаку. Я хлопцям сказав, що маю надію на одужання команди.

Важко грати проти суперника, який виступає низьким блоком. У нас тренувальний процес не міняється, ми не готуємось по-іншому до якогось суперника. Перший гол ми забили так, як тренуємо – це дуже приємно А так ми робили акцент на тому, що Полтава часто грає один в один, тому в цих моментах важливо грати ідеально", – розповів Костишин.

Колос, як і раніше, посідає 7 сходинку, маючи в активі 15 очок, а СК Полтава залишається найгіршою командою чемпіонату України.

Відео голів та огляд матчу між ковалівцями та полтавським колективом доступний на сайті "Чемпіон".