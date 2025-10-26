Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Костишин: Маю надію, що Колос починає одужувати

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 17:27
Костишин: Маю надію, що Колос починає одужувати
Руслан Костишин
ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував нічию команди в матчі з Полтавою у межах 10-го туру УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба ковалівців.

"Результат не подобається, але подобається реакція на пропущені голи. Пропускати на першій хвилині дуже неприємно, але це футбол. Другий гол також – там рикошет, перший їхній вихід в атаку. Я хлопцям сказав, що маю надію на одужання команди.
Важко грати проти суперника, який виступає низьким блоком. У нас тренувальний процес не міняється, ми не готуємось по-іншому до якогось суперника. Перший гол ми забили так, як тренуємо – це дуже приємно А так ми робили акцент на тому, що Полтава часто грає один в один, тому в цих моментах важливо грати ідеально", – розповів Костишин.

Колос, як і раніше, посідає 7 сходинку, маючи в активі 15 очок, а СК Полтава залишається найгіршою командою чемпіонату України. 

Відео голів та огляд матчу між ковалівцями та полтавським колективом доступний на сайті "Чемпіон".

Колос СК Полтава Чемпіонат України, УПЛ Руслан Костишин

Руслан Костишин

Треба розбиратись, – Костишин оцінив поразку Колоса від ЛНЗ
Костишин – про поразку Колоса від Руха: Ми були якісь несвіжі
Слава Богу, що ця серія закінчилася: Костишин – про поразку Колоса в матчі проти Металіста 1925
Костишин – про нічию Колоса з Вересом: Чому ми не повинні мучитись?
Переможний матч проти Зорі став ювілейним для Костишина на чолі Колоса в УПЛ

Останні новини