Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Слава Богу, що ця серія закінчилася: Костишин – про поразку Колоса в матчі проти Металіста 1925

Олексій Мурзак — 28 вересня 2025, 20:56
Слава Богу, що ця серія закінчилася: Костишин – про поразку Колоса в матчі проти Металіста 1925
Руслан Костишин
ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку від Металіста 1925 (0:1) у 7-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що переможна серія команди вже почала тиснути на гравців клубу.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Може, і слава Богу, що ця серія закінчилася, тому що вона, на мою думку, вже почала тиснути на футболістів. Може, і на тренерів, тому що ми стали більше затискатися, менш розкуто грати. Тому що це в пресі, це у нас в колективі, що це воно триває, що з квітня команда не програє вже 13 ігор, це суперсерія.

Команда трошки в такому стані перебувала вже нервовому, на мою думку. Може, й добре, що це сталося. Насилу ми видихнемо, і, може, знову з першого кроку почнемо іншу якусь історію", – сказав Костишин.

Зазначимо, що рекордна клубна безпрограшна серія Колоса в УПЛ перервалася на відмітці у 13 матчів.

Як відомо, у ще одному матчі дня Шахтар з дублем Педріньйо розгромив Рух у 7-му турі УПЛ та очолив турнірну таблицю.

Колос Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Руслан Костишин

Колос

Казка завершилася: огляд матчу 7-го туру УПЛ Металіст 1925 – Колос
Металіст 1925 обіграв Колос у 7-му турі УПЛ та вийшов на 2-е місце в турнірній таблиці
Ворскла обіграла Металіст 1925, Ладомир розгромив Кривбас у чемпіонаті України
Металіст 1925 – Колос: де дивитися матч 7-го туру УПЛ
Динамо та Шахтар у Львові, Колос і Металіст 1925 у боротьбі за єврокубки. Головні інтриги 7 туру УПЛ

Останні новини