Слава Богу, що ця серія закінчилася: Костишин – про поразку Колоса в матчі проти Металіста 1925

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку від Металіста 1925 (0:1) у 7-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що переможна серія команди вже почала тиснути на гравців клубу.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Може, і слава Богу, що ця серія закінчилася, тому що вона, на мою думку, вже почала тиснути на футболістів. Може, і на тренерів, тому що ми стали більше затискатися, менш розкуто грати. Тому що це в пресі, це у нас в колективі, що це воно триває, що з квітня команда не програє вже 13 ігор, це суперсерія.



Команда трошки в такому стані перебувала вже нервовому, на мою думку. Може, й добре, що це сталося. Насилу ми видихнемо, і, може, знову з першого кроку почнемо іншу якусь історію", – сказав Костишин.