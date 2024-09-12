Костишин: Реброву більше підходить робота клубним тренером
Колишній тренер ковалівського Колоса та казахстанського Аксу Руслан Костишин вважає, що наставнику Збірної України Сергію Реброву легше тренувати клуби, ніж національну збірну.
Його слова передає Sportarena.
"Я хотів би підтримати всіх наших футболістів — вони найкращі зараз в Україні. Критикувати, причому огульно — найлегше. А щодо Сергія Реброва, то мені здається, йому більше до душі робота клубним тренером. Там, де потрібно працювати щодня. А у збірній України всі збираються один раз на місяць чи навіть раз на два місяці. Що ти можеш там натренувати? Одне тренування відновне, гра передматчева — і в бій.
У нас є головне завдання — потрапити на чемпіонат світу 2026. Навесні почнуться відбіркові ігри й там уже все буде видно, чи впорається наш тренерський штаб із цим завданням", — сказав Костишин.
Нагадаємо, після того, як "синьо-жовті" мінімально програли Албанії та поступилися збірній Чехії у Лізі націй, Ребров отримав багато критики. Свою думку щодо наставницької діяльності 50-річного українця висловили Мирон Маркевич та Володимир Шаран.
Сам Ребров відреагував на запитання про його відставку, а президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що фахівець має довіру та повний карт-бланш на втілення ідей та експериментів.