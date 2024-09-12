Костишин: Реброву більше підходить робота клубним тренером

Колишній тренер ковалівського Колоса та казахстанського Аксу Руслан Костишин вважає, що наставнику Збірної України Сергію Реброву легше тренувати клуби, ніж національну збірну.

Його слова передає Sportarena.

"Я хотів би підтримати всіх наших футболістів — вони найкращі зараз в Україні. Критикувати, причому огульно — найлегше. А щодо Сергія Реброва, то мені здається, йому більше до душі робота клубним тренером. Там, де потрібно працювати щодня. А у збірній України всі збираються один раз на місяць чи навіть раз на два місяці. Що ти можеш там натренувати? Одне тренування відновне, гра передматчева — і в бій.

У нас є головне завдання — потрапити на чемпіонат світу 2026. Навесні почнуться відбіркові ігри й там уже все буде видно, чи впорається наш тренерський штаб із цим завданням", — сказав Костишин.