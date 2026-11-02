Ідеальний хеттрик: Костенко – про свою результативність у матчі з Кудрівкою
Вінгер Карпат Ян Костенко відреагував на хеттрик у матчі з Кудрівкою (5:0) у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Дуже багато емоцій. Те, що відбулося, те, що пережив – звичайно, що два місяці не грав, травма плюс червона картка. Зараз я хочу сказати всім дуже дякую за те, що були поруч – команді, рідним, дівчині. Я всім дуже вдячний.
В мене стільки емоцій було. Я дуже хотів сьогодні забити, дуже хотів, щоб команда перемогла, і я, чесно, дуже щасливий, що сьогодні все так вийшло", – сказав він.
Костенко заявив, що під час святкування другого гола він знав, що оформить хеттрик.
"Цифра три під час святкування другого голу? Я знав, чесно. Коли я показав Вікторовичу, що заб'ю третій, то я знав, що сьогодні.
Ідеальний хеттрик: права, ліва і голова. Це фантастика", – зазначив Костенко.
Завдяки цій перемозі Карпати набрали 19 очок та закріпились на п'ятому місці в турнірній таблиці.
Нагадаємо, у вересні Костенко отримав триматчеву дискваліфікацію за грубий фол у матчі з Вересом.