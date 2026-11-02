Ідеальний хеттрик: Костенко – про свою результативність у матчі з Кудрівкою

Вінгер Карпат Ян Костенко відреагував на хеттрик у матчі з Кудрівкою (5:0) у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Дуже багато емоцій. Те, що відбулося, те, що пережив – звичайно, що два місяці не грав, травма плюс червона картка. Зараз я хочу сказати всім дуже дякую за те, що були поруч – команді, рідним, дівчині. Я всім дуже вдячний.

В мене стільки емоцій було. Я дуже хотів сьогодні забити, дуже хотів, щоб команда перемогла, і я, чесно, дуже щасливий, що сьогодні все так вийшло", – сказав він.