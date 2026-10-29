Ми домінували: Фернандес – про перемогу Карпат у матчі з Олександрією

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив вихід команди у чвертьфінал Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

У Львові "леви" мінімально обіграли Олександрію з рахунком 2:1.

"Я щасливий від того, що ми пройшли цей етап. Це наша ціль – бути там і боротися з найкращими. Це не зовсім легко, але я задоволений грою команди. Ми домінували, у нас була чимала кількість гольових моментів.

Їхній гол наприкінці першого тайму трошки нам ускладнив гру. Тим не менше, команда змогла зберігати спокій, продовжувала нав'язувати свою гру. Я задоволений тим, що команда знову зуміла продемонструвати свої здібності на полі", – сказав іспанський фахівець.