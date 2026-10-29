Ми домінували: Фернандес – про перемогу Карпат у матчі з Олександрією
Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив вихід команди у чвертьфінал Кубку України.
Його слова передає пресслужба клубу.
У Львові "леви" мінімально обіграли Олександрію з рахунком 2:1.
"Я щасливий від того, що ми пройшли цей етап. Це наша ціль – бути там і боротися з найкращими. Це не зовсім легко, але я задоволений грою команди. Ми домінували, у нас була чимала кількість гольових моментів.
Їхній гол наприкінці першого тайму трошки нам ускладнив гру. Тим не менше, команда змогла зберігати спокій, продовжувала нав'язувати свою гру. Я задоволений тим, що команда знову зуміла продемонструвати свої здібності на полі", – сказав іспанський фахівець.
Також тренер відреагував на першу перемогу команди за п'ять матчів.
"На мою думку, попередній матч теж можна розцінювати як перемогу (гра з Чорноморцем (0:0) – прим.). Оскільки ми 90 хвилин грали вдесятьох. Ця нічия на виїзді – треба нею послуговуватися для того, щоб показувати себе краще у домашніх матчах. Ми також демонстрували, що навіть граючи в меншості, можемо здобувати перемоги. Попередні матчі були складними через моменти. Наприклад, офсайд на межі міліметра. Однозначно, ми могли заробляти більше очок у попередніх матчах. Ми не шукаємо виправдання, нам треба думати вже про наступні поєдинки. Треба повеселитися після цієї перемоги. Сьогодні ми зіграли хороший матч, але вже варто зосередитися на матчі, який на нас очікує у понеділок", – підсумував Фернандес.
Напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.