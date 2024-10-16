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Косовський: Чотири очки набрані в жовтні – добрий здобуток

Андрій Яросименко — 16 жовтня, 09:15
Косовський: Чотири очки набрані в жовтні – добрий здобуток
Збірна України з футболу
УАФ

Колишній гравець Динамо та збірної України Віталій Косовський вважає, що чотири очки, які національна команда здобула у жовтневих матчах Ліги націй – це чудовий результат.

Його слова передає Sport.ua.

"В порівнянні з вересневими протистояннями у Празі, в Польщі українська збірна виглядала значно згуртованішою, більш мотивованою стрибнути вище голови. Це можна пояснити запрошенням цілої групи новачків, яким кортіло довести, що тренерський штаб не помилився з їх вибором.

Я вважаю, що чотири очки набрані в жовтні – добрий здобуток. До речі, могло бути й більше, коли б Микола Шапаренко в дебюті вчорашнього поєдинку реалізував гольовий момент.

Проте не так сталося, як гадалося й невдовзі спрацювало старе правило:не забиваєш з вигідної позиції – пропускаєш. Й для того, аби відігратися довелося витрачати вже вдвічі більше сил, адже чехи - фізично міцні. Не виключено, що саме з цієї причини завзяття в номінальних господарів поступово вичерпалося й довелося обмежитися нічиєю", – сказав Косовський.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Чехії з футболу Збірна Грузії з футболу Віталій Косовський

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