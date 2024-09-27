Косовський розповів про моменти, яких Динамо не вистачило для перемоги над Лаціо

Колишній гравець Динамо та збірної України Віталій Косовський вважає, що у поєдинку основного етапу Ліги Європи між київським Динамо та Лаціо (3:0), киянам не вистачило реалізації створених моментів.

Його слова передає Sport.ua.

"Передусім, рахунок – 0:3. Вважаю, що наприкінці першого тайму динамівці награли на гол, а може й два. Тоді б вдалося повернути інтригу і після перерви все могло скластися інакше. Все ж я не можу сказати, що гра Динамо була безнадійна. Була швидкість, награні комбінації, бракувало тільки реалізації. В цьому компоненті футболісти Лаціо були неперевершені, ефектно забивали навіть з напівмоменту. Зрештою, тому й рівень Серії А значно вищий, ніж УПЛ", – сказав Косовський.

Нагадаємо, про різницю між УПЛ та топовими лігами Європи також висловилися Владислав Кабаєв та Георгій Бущан. Вони вважають, що це відіграє ключову роль у грі команди в єврокубках.