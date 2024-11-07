Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Погба може продовжити кар'єру в титулованому бразильському клубі

Руслан Травкін — 7 листопада 2024, 11:52
Погба може продовжити кар'єру в титулованому бразильському клубі
Поль Погба
Instagram

Півзахисник Ювентуса Поль Погба може продовжити кар’єру в складі бразильського Корінтіансу.

Про це пише Vamofutebol.

Головний спонсор клубу Esportes da Sorte готовий профінансувати його підписання. Влітку саме завдяки фінансовим вливанням від цієї букмекерської компанії вдалося підписати Мемфіса Депая.

Погба має контракт з Ювентусом, але італійський гранд готовий припинити співпрацю з французом.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.

Корінтіанс Поль Погба Мемфіс Депай

Корінтіанс

Зірка Корінтіанса може залишити клуб через спонсора, який пов'язаний із криміналом
Депай може залишити Корінтіанс через місяць після підписання контракту – ЗМІ
Корінтіанс оголосив про підписання нападника збірної Нідерландів
Форвард збірної Нідерландів перейде у титулований бразильський клуб — Романо
Форвард збірної Нідерландів зацікавив титулований бразильський клуб

Останні новини