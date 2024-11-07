Погба може продовжити кар'єру в титулованому бразильському клубі

Півзахисник Ювентуса Поль Погба може продовжити кар’єру в складі бразильського Корінтіансу.

Про це пише Vamofutebol.

Головний спонсор клубу Esportes da Sorte готовий профінансувати його підписання. Влітку саме завдяки фінансовим вливанням від цієї букмекерської компанії вдалося підписати Мемфіса Депая.

Погба має контракт з Ювентусом, але італійський гранд готовий припинити співпрацю з французом.

Нагадаємо, недавно термін дискваліфікації Погба за допінг скоротили з чотирьох років до 18 місяців, 31-річний хавбек зможе повернутися в гру в березні наступного року. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з чемпіоном світу 2018 року.

Востаннє Погба з’являвся на полі в офіційному матчі 3 вересня 2023 року в поєдинку Серії А проти Емполі (перемога Ювентуса 2:0). Після цього стало відомо про те, що в організмі було виявлено метаболіти тестостерону.