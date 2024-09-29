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Все йде від психології: Кополовець – про гру Супряги

Олександр Булава — 29 вересня, 13:49
Все йде від психології: Кополовець – про гру Супряги

Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець вважає, що нападнику Динамо, який на правах оренди виступає за Зорю, Владиславу Супрязі заважають розкритися психологічні проблеми.

Цитує Кополовця "Український футбол".

"Якби у Супряги був інтелект, міг скористатися даром, що нагородив Господь, він би вже давно грав. Йому щось заважає. Але це більше від психології йде. Тут потрібно працювати.

Ямаль у Барселоні грає в 16, а Супрязі скоро 25 і його не видно. Потужнішим ти не станеш, ніж у цьому віці. Ти вже сформований гравець, не дитина. Твій каркас максимально потужний. Я впевнений, що з ним працюють фахівці – хай ще себе покаже", – зазначив Кополовець.

Нагадаємо, Супряга на початку вересня перейшов із Динамо в Зорю на правах оренди. У складі луганської команди 24-річний нападник зіграв одну гру, в якій не відзначився результативними діями.

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