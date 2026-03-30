Копенгаген звільнив головного тренера: клуб сенсаційно веде боротьбу за виживання в еліті

Якоб Неструп покинув посаду головного тренера Копенгагена.

Про це повідомляє сайт клубу.

Сторони розійшлися за взаємною згодою. Разом із Неструпом данську команду його асистент Стефан Мадсен.

Копенгаген посідає друге місце у турнірній таблиці у раунді на виживання у чемпіонаті Данії, маючи у своєму активі 29 балів у 24-х турах. Відставання від зони плейоф Ліги конференцій складає лише 2 очки, тоді як від пониження у класі розділяють 6 пунктів.

Відзначимо, що 38-річний фахівець очолював данський клуб із вересня 2022-го. Відтоді провів біля керма команди 181 матч. До цього встиг попрацювати із "молодіжкою" Копенгагена та двічі побувати у ролі помічника головного наставника першої команди.

У поточному сезону-2025/26 данський колектив під його керівництвом провів 43 поєдинки в усіх турнірах, у яких здобув 20 перемог, розписав 9 мирових та зазнав 14 поразок.

Перша зустріч Копенгагена без Неструпа відбудеться 5 квітня, коли команда прийме Сількеборг. Початок – о 19:00 (за київським часом).

Напередодні 29 березня англійський Тоттенгем достроково попрощався з наставником Ігорем Тудором.