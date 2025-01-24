Кривбас у спарингу переграв Олімпію, Олександрія програла Баніку, Рух зіграв унічию із Браво

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

Зокрема, сьогодні контрольні матчі провели три представника Української Прем'єр-ліги.

Так, Олександрія програла чеському Баніку, Рух зіграв унічию зі словенським Браво, а Кривбас переміг ще одного представника Словенії – Любляну.

Як відомо, сьогодні також спаринг провели Карпати, які обіграли угорський Кечкемет.

Товариські матчі

24 січня

Кривбас – Любляна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Кожушко

Олександрія – Банік 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Ріго (пен), 0:2 – 90 Когут

Рух – Браво 0:0

Нагадаємо, у четвер, 23 січня, свій шостий контрольний матч в межах навчально-тренувального збору в Туреччині провело київське Динамо.