Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас у спарингу переграв Олімпію, Олександрія програла Баніку, Рух зіграв унічию із Браво

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 19:40
Кривбас у спарингу переграв Олімпію, Олександрія програла Баніку, Рух зіграв унічию із Браво
Кривбас обіграв Олімпію
ФК Кривбас

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.

Зокрема, сьогодні контрольні матчі провели три представника Української Прем'єр-ліги.

Так, Олександрія програла чеському Баніку, Рух зіграв унічию зі словенським Браво, а Кривбас переміг ще одного представника Словенії – Любляну.

Як відомо, сьогодні також спаринг провели Карпати, які обіграли угорський Кечкемет.

Товариські матчі
24 січня

Кривбас – Любляна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Кожушко

Олександрія – Банік 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Ріго (пен), 0:2 – 90 Когут

Рух – Браво 0:0

Нагадаємо, у четвер, 23 січня, свій шостий контрольний матч в межах навчально-тренувального збору в Туреччині провело київське Динамо.

Карпати Кривбас Олександрія Рух Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

Карпати в першому матчі 2025 року розгромили угорський клуб
Карпати орендували аргентинського півзахисника
Карпати анонсували трансфер легіонера
Рух оголосив про підписання чотирьох футболістів
Аргентинський півзахисник Расінга пройшов медогляд в Карпатах

Останні новини