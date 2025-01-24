Кривбас у спарингу переграв Олімпію, Олександрія програла Баніку, Рух зіграв унічию із Браво
Кривбас обіграв Олімпію
ФК Кривбас
Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Зокрема, сьогодні контрольні матчі провели три представника Української Прем'єр-ліги.
Так, Олександрія програла чеському Баніку, Рух зіграв унічию зі словенським Браво, а Кривбас переміг ще одного представника Словенії – Любляну.
Як відомо, сьогодні також спаринг провели Карпати, які обіграли угорський Кечкемет.
Товариські матчі
24 січня
Кривбас – Любляна 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 82 Кожушко
Олександрія – Банік 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 45 Ріго (пен), 0:2 – 90 Когут
Рух – Браво 0:0
Нагадаємо, у четвер, 23 січня, свій шостий контрольний матч в межах навчально-тренувального збору в Туреччині провело київське Динамо.