Аллегрі: Мілану досі не вистачає очок, щоб потрапити до Ліги чемпіонів
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прагне, щоб його команда претендувала на зону Ліги чемпіонів наприкінці чемпіонату.
Про це італійський наставник заявив після мінімальної перемоги над Наполі в 5 турі Серії А.
"Ми хочемо, щоб у березні в нас була хороша позиція, щоб реалізувати свої шанси в чемпіонаті. Нам ще не вистачає 64 очок, щоб потрапити в Лігу чемпіонів", – сказав Алегрі.
Зазначимо, що після 5 зіграних матчів "россонері" очолюють турнірну таблицю чемпіонату Італії, маючи рівну кількість очок з Наполі та Ромою, ще на один пункт відстає Ювентус, а на три – Інтер, Аталанта та Кремонезе.
Від Серії А до Ліги чемпіонів кваліфікуються мінімум 4 команди, а за вдалих ігор італійських клубів у єврокубках додаткову квоту може здобути й 5 колектив у турнірній таблиці.
Нагадаємо, що Массімілано Аллегрі очолив Мілан після завершення попереднього сезону, де "россонері" не зуміли кваліфікуватися до єврокубків.
Раніше італієць вже очолював Мілан у 2010 – 2014 роках. У 2011 році привів команду до чемпіонства у Серії А. Після цього двічі працював із Ювентусом – у 2014 – 2019 і 2021 – 2024 роках. У перший період роботи з Ювентусом 5 разів поспіль вигравав із командою титул чемпіона Італії.