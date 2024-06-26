Конте заблокував трансфери ключових гравців

Новий головний тренер Наполі Антоніо Конте наклав вето на трансфери чотирьох гравців.

Цитує наставника Фабріціо Романо.

"Кварацхелія та Ді Лоренцо – ключові гравці для мене. Я чітко дав це зрозуміти. Я наклав абсолютне вето на трансфери Ді Лоренцо, Лоботки, Замбо-Ангіссу та Кварацхелії", — сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що Хвіча Кварацхелія може продовжити кар'єру в англійському Ліверпулі.

Нагадаємо. Наполі повністю провалив сезон-2023/24 після довгоочікуваного Скудетто в попередній кампанії. "Партенопеї" посіли 10 місце в Серії А та вилетіли з Ліги чемпіонів уже на стадії 1/8 фіналу.