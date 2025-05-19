Конте: Мене розчарувала поведінка деяких гравців

Головний тренер Наполі Антоніо Конте після нічиєї 0:0 з Пармою в 37 турі Серії А висловив сподівання на те, що команда все ж зможе завоювати чемпіонський титул.

Слова фахівця наводить Джанлука Ді Марціо.

"Ми близькі до Скудетто, але залишився останній крок – і ми маємо зробити його вдома, перед нашими вболівальниками. Це був надскладний сезон. На щастя, він добігає кінця – ми втрачаємо гравців один за одним. Але команда бореться до останнього. Я справді сподіваюся, що хлопці здобудуть це Скудетто.

Це був рік повної самовіддачі. Я вичерпаний, ледве дотягую до кінця сезону. Неаполь – чудове місто з пристрасними фанатами, але тут завжди чекають більшого, ніж іноді реально можливо. Я довіряю своєму штабу, гравцям і публіці на стадіоні Марадони. Мене сильно розчарувала поведінка деяких гравців на полі, але ми повинні зберігати фокус", – заявив Конте.