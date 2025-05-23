Конте – про чемпіонські перегони Серії А: Повинні завершити нашу роботу

Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився думками напередодні вирішального туру чемпіонату Італії, в якому його команда та Інтер заочно вирішуватимуть долю титулу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Мені дуже шкода, що я не буду на тренерському містку під час матчу. Після такого сезону я хотів би бути там та вести команду за собою.

На нас очікує Кальярі – дуже хороша команда. Нам потрібно грати у свій футбол, але при цьому на сто відсотків поважаючи суперника. Якщо ми це зробимо, то наші шанси підвищаться.

Вся команда розуміє, що саме важка праця дозволила нам боротись за Скудетто. Нам потрібно завершити розпочату роботу", – розповів Конте.