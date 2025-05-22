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Тюрам-молодший визнаний найкращим гравцем травня в Серії А

Олег Дідух — 22 травня 2025, 15:48
Тюрам-молодший визнаний найкращим гравцем травня в Серії А
Кефрен Тюрам
Серія А

Центральний півзахисник Ювентуса Кефрен Тюрам визнаний найкращим гравцем травня в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Найкращого гравця місяця вирішили визначити ще до матчів заключного, 38 туру чемпіонату, які відбудуться 23 – 25 травня. У боротьбі за нагороду Тюрам випередив Сантьяго Хіменеса із Мілана, Ману Коне із Роми, Адемолу Лукмана із Аталанти, Скотта Мактомінея із Наполі та Ріккардо Орсоліні з Болоньї.

У травні Кефрен Тюрам провів 2 матчі Серії А за Ювентус, відзначившись голом у ворота Болоньї. Матч 37 туру проти Удінезе він пропустив через перебір жовтих карток. Сумарно у поточному сезоні на рахунку 24-річного француза 4 голи та 6 асистів у 34 матчах Серії А.

Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Хефрен Тюрам

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