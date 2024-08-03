Наполі працює над відходом Осімхена

Італійський Наполі працює над продажем нападника Віктора Осімхена. На його місце хочуть підписати Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Форвард не викликаний на товариську гру проти Жирони. 25-річний нігерієць та клуб продовжують працювати над рішенням про відхід гравця.

Новий головний тренер Наполі Антоніо Конте прагне отримати Ромелу Лукаку, який повернувся у Челсі, і хоче грати тільки з ним.

🚨🇳🇬 Victor Osimhen, not even called up for Napoli in their friendly game against Girona.



Napoli and Osimhen’s camp keep working on solutions for Victor to leave…



…as Antonio Conte only wants Romelu Lukaku. pic.twitter.com/uuaaq8Gz0v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024

Найближчим до підписання нігерійського нападника є ПСЖ, який незабаром планує узгодити умову контракту з футболістом та домовитися про компенсацію Наполі.

Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.