Наполі працює над відходом Осімхена
Італійський Наполі працює над продажем нападника Віктора Осімхена. На його місце хочуть підписати Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Форвард не викликаний на товариську гру проти Жирони. 25-річний нігерієць та клуб продовжують працювати над рішенням про відхід гравця.
Новий головний тренер Наполі Антоніо Конте прагне отримати Ромелу Лукаку, який повернувся у Челсі, і хоче грати тільки з ним.
Найближчим до підписання нігерійського нападника є ПСЖ, який незабаром планує узгодити умову контракту з футболістом та домовитися про компенсацію Наполі.
Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.