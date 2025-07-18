Конте: Де Брейне вже адаптувався в Наполі

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував підписання зіркового бельгійського півзахисника Кевіна Де Брейне.

Слова тренера чемпіонів Італії наводить Джанлука Ді Марціо.

"Де Брейне не потребує представлення, ми хотіли підняти планку якості нашої команди і ми зробили це. Ми говоримо про одного з найкращих півзахисників світу, який приєднався до нас у пошуках нового виклику. Деяким нашим новачкам потрібен час на адаптацію, Де Брейне вже адаптувався. Інші наші новачки були підписані з прицілом на майбутнє", – заявив Конте.

Нагадаємо, за останні два дні Наполі підписав вінгера ПСВ Ноа Ланга та форварда Удінезе Лоренцо Лукку. Де Брейне перейшов у неаполітанський клуб із Манчестер Сіті на правах вільного агента.