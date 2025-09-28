Аль-Іттіхад звільнив Блана з посади головного тренера

Аль-Іттіхад звільнив головного тренера команди Лорана Блана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

59-річного французького фахівця звільнили після домашньої поразки від Аль-Насра (0:2) у четвертому турі чемпіонату Саудівської Аравії. Наразі розташувалась на третій сходинці в турнірній таблиці з 9 балами в активі.

Наразі виконувати обов'язки головного тренера буде Хассан Халіфа, його помічником стане Іван Карраско, тренер молодіжної команди.

Блан очолив Аль-Іттіхад у липні 2024 року, вигравши з клубом у минулому сезоні чемпіонат і Кубок короля Саудівської Аравії.

Раніше зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду став на захист свого співвітчизника Жоау Фелікса, який нещодавно приєднався до Аль-Насра.